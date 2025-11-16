Balade botanique

Ayssènes Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-16

Partez à la découverte de la nature lors d’une balade botanique..

L’association AVA organise une balade botanique le dimanche 16 novembre à 10h au départ de Vabrette.

Groupe de 20 personnes, prévoir son repas.

Et en début d’après-midi, une démo sera présentée par Gillette sur la lactofermentation. Apportez votre bocal de 500ml avec son caoutchouc et des légumes de votre choix.

Sur réservation auprès de Monique au 06 12 05 77 99. Tarif participation libre. .

Ayssènes 12430 Aveyron Occitanie +33 6 12 05 77 99

English :

Discover nature on a botanical walk…

German :

Gehen Sie bei einem botanischen Spaziergang auf Entdeckungsreise durch die Natur.

Italiano :

Scoprite la natura con una passeggiata botanica…

Espanol :

Descubra la naturaleza en un paseo botánico…

