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Balade botanique Ayssènes

Balade botanique Ayssènes

Balade botanique Ayssènes dimanche 26 avril 2026.

Ville : 12430 Ayssènes

Département : Aveyron

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Ayssènes

Balade botanique

Ayssènes Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Partez à la découverte de la nature lors d’une balade botanique..
L’association AVA organise une balade botanique le dimanche 26 avril à 10h au départ de la place de l’Eglise à Ayssènes.
Groupe de 20 personnes, repas partagé.
Infos et réservation auprès de Monique au 06 12 05 77 99. Tarif participation libre.   .

Ayssènes 12430 Aveyron Occitanie +33 6 12 05 77 99 

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English :

Discover nature on a botanical walk…

L’événement Balade botanique Ayssènes a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)