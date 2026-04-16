Balade botanique Ayssènes
Balade botanique Ayssènes dimanche 26 avril 2026.
Ayssènes
Balade botanique
Ayssènes Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Partez à la découverte de la nature lors d’une balade botanique..
L’association AVA organise une balade botanique le dimanche 26 avril à 10h au départ de la place de l’Eglise à Ayssènes.
Groupe de 20 personnes, repas partagé.
Infos et réservation auprès de Monique au 06 12 05 77 99. Tarif participation libre. .
Ayssènes 12430 Aveyron Occitanie +33 6 12 05 77 99
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English :
Discover nature on a botanical walk…
L’événement Balade botanique Ayssènes a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)