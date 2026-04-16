Ayssènes

Balade botanique

Ayssènes Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Partez à la découverte de la nature lors d’une balade botanique..

L’association AVA organise une balade botanique le dimanche 26 avril à 10h au départ de la place de l’Eglise à Ayssènes.

Groupe de 20 personnes, repas partagé.

Infos et réservation auprès de Monique au 06 12 05 77 99. Tarif participation libre. .

Ayssènes 12430 Aveyron Occitanie +33 6 12 05 77 99

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English :

Discover nature on a botanical walk…

L’événement Balade botanique Ayssènes a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)