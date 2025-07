Balade botanique Belcastel

Balade botanique Belcastel mardi 29 juillet 2025.

Balade botanique

Maison des associations Belcastel Aveyron

Tarif : 4 – 4 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-29

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-07-29 2025-08-01 2025-08-03

Découverte de la flore locale: les plantes et leurs propriétés, écoute du chant des plantes.

Rendez-vous devant l’office de tourisme de Belcastel à 9h30.

Prévoir pour la balade eau, chapeau, petit en cas si vous avez faim dans la matinée. .

Maison des associations Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 46 11 tourisme-belcastel@pays-rignacois.fr

English :

Discover the local flora: plants and their properties, listen to plant songs.

German :

Entdeckung der lokalen Flora: Pflanzen und ihre Eigenschaften, Hören des Gesangs der Pflanzen.

Italiano :

Scoprire la flora locale: le piante e le loro proprietà, ascoltare i canti delle piante.

Espanol :

Descubra la flora local: las plantas y sus propiedades, escuche los cantos de las plantas.

L’événement Balade botanique Belcastel a été mis à jour le 2025-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)