Balade botanique – Salle des fêtes de Blussangeaux Blussangeaux 21 juin 2025 14:00

Doubs

Balade botanique Salle des fêtes de Blussangeaux 27 ter rue de la Tour Blussangeaux Doubs

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-29

Elie PERNOT, animateur et guide nature vous propose de partir sur les traces du monde végétal le temps d’un après-midi pour une balade botanique. Au programme connaître les plantes de la région, leur usage, leur histoire mais aussi leur symbolique. Apprendre à mieux connaître la vie végétale qui nous entoure et comment elle s’insère dans la biodiversité globale. Durée 3h, public adulte (plus de 16 ans) . Prévoir chaussures de marche, casquette, crème solaire et eau. .

Salle des fêtes de Blussangeaux 27 ter rue de la Tour

Blussangeaux 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 86 63 01

English : Balade botanique

German : Balade botanique

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade botanique Blussangeaux a été mis à jour le 2025-06-13 par COORDINATION DOUBS