Balade botanique, Centre national de Pomologie, Alès

Balade botanique Mardi 14 avril, 14h00 Centre national de Pomologie Gard

Gratuit, sur inscription

Début : 2026-04-14T14:00:00+02:00 – 2026-04-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-14T14:00:00+02:00 – 2026-04-14T16:00:00+02:00

Abordons les bons gestes de cueillette pour un respect de la plante et de la ressource. En nature, nous explorerons ensemble les chemins à la rencontre des plantes sauvages comestibles et médicinales.

Lieu autour d’Alès, communiqué ultérieurement.

Centre national de Pomologie 21 rue Soubeyranne, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr [{« type »: « email », « value »: « developpement.durable@alesagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}]

