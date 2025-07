Balade botanique Chemin de Trême de Dieulouard Dieulouard

Balade botanique Chemin de Trême de Dieulouard

Place de Verdun Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Les terrasses du Trême, véritables joyaux du patrimoine local, sont le fruit d’un art ancien la pierre sèche. Cet héritage séculaire joue un rôle essentiel pour la biodiversité. Refuges pour la petite faune, microclimats pour les plantes locales, ils sont aujourd’hui au cœur d’une démarche de valorisation écologique.

Tout au long du sentier, laissez-vous guider par Nicolas notre guide passionné, à travers un parcours ponctué d’anecdotes botaniques, de points de vue préservés et d’observations sensibles. Seul, en famille ou entre amis, cette balade vous invite à porter un nouveau regard sur nos paysages et nos traditions.

Dimanche 13 juillet départ à 10h Place de Verdun, DieulouardTout public

Place de Verdun Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 06 90 tourisme@ccbpam.fr

English :

The Trême terraces, real jewels of the local heritage, are the fruit of an ancient art: dry stone. This age-old heritage plays an essential role in biodiversity. As refuges for small fauna and microclimates for local plants, they are now at the heart of an ecological enhancement initiative.

Along the trail, let Nicolas, our passionate guide, lead you on a journey punctuated by botanical anecdotes, unspoilt vistas and sensitive observations. Alone, with family or friends, this walk invites you to take a fresh look at our landscapes and traditions.

Sunday July 13 departure 10am Place de Verdun, Dieulouard

German :

Die Terrassen von Le Trême, wahre Juwelen des lokalen Kulturerbes, sind das Ergebnis einer alten Kunst: des Trockensteinbaus. Dieses jahrhundertealte Erbe spielt eine wesentliche Rolle für die Biodiversität. Sie sind Zufluchtsorte für Kleintiere, Mikroklimas für lokale Pflanzen und stehen heute im Mittelpunkt eines ökologischen Aufwertungsprozesses.

Lassen Sie sich von Nicolas, unserem passionierten Führer, durch den Pfad führen, der mit botanischen Anekdoten, geschützten Aussichtspunkten und sensiblen Beobachtungen gespickt ist. Ob allein, mit der Familie oder mit Freunden, dieser Spaziergang lädt Sie dazu ein, einen neuen Blick auf unsere Landschaften und unsere Traditionen zu werfen.

Sonntag, 13. Juli Start um 10 Uhr Place de Verdun, Dieulouard

Italiano :

Le terrazze della Trême, veri e propri gioielli del patrimonio locale, sono il frutto di un’arte antica: la pietra a secco. Questo patrimonio secolare svolge un ruolo essenziale per la biodiversità. Rifugi per la piccola fauna e microclimi per le piante locali, sono ora al centro di un’iniziativa di valorizzazione ecologica.

Lungo tutto il percorso, lasciate che Nicolas, la nostra guida entusiasta, vi accompagni in un viaggio costellato di aneddoti botanici, punti di vista incontaminati e osservazioni sensibili. Da soli, in famiglia o con gli amici, questa passeggiata vi invita a guardare con occhi nuovi i nostri paesaggi e le nostre tradizioni.

Domenica 13 luglio partenza alle 10.00 Place de Verdun, Dieulouard

Espanol :

Las terrazas de la Trême, verdaderas joyas del patrimonio local, son fruto de un arte ancestral: la piedra en seco. Este patrimonio milenario desempeña un papel esencial en la biodiversidad. Refugios para la pequeña fauna y microclimas para las plantas locales, hoy son el centro de una iniciativa de valorización ecológica.

A lo largo de todo el recorrido, déjese llevar por Nicolas, nuestro entusiasta guía, en un viaje salpicado de anécdotas botánicas, miradores vírgenes y observaciones sensibles. Solo, en familia o con amigos, este paseo le invita a echar una nueva mirada a nuestros paisajes y tradiciones.

Domingo 13 de julio salida a las 10 h Place de Verdun, Dieulouard

