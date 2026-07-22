Balade botanique commentée à Vire Vire Vire Normandie

Informations pratiques

Vire Normandie

Balade botanique commentée à Vire

Vire Place du château Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Balade botanique commentée à Vire

Le mercredi 29 juillet, Le Bocage Perché vous donne rendez-vous à Vire pour une balade botanique commentée.

Au fil de cette sortie intitulée Vire, côté nature , Serge Hamel vous fera découvrir la flore qui composent le patrimoine naturel local.

Départ à 14h30 depuis le kiosque, place du Château à Vire.

Animation gratuite

Renseignements 06.08.64.68.87 .

Vire Place du château Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 08 64 68 87 lebocageperche@zaclys.net

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English : Balade botanique commentée à Vire

Guided botanical walk in Vire

L’événement Balade botanique commentée à Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie