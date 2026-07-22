Balade botanique commentée à Vire Vire Vire Normandie
mercredi 29 juillet 2026 · Vire · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Balade botanique commentée à Vire
Vire Place du château Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Balade botanique commentée à Vire
Le mercredi 29 juillet, Le Bocage Perché vous donne rendez-vous à Vire pour une balade botanique commentée.
Au fil de cette sortie intitulée Vire, côté nature , Serge Hamel vous fera découvrir la flore qui composent le patrimoine naturel local.
Départ à 14h30 depuis le kiosque, place du Château à Vire.
Animation gratuite
Renseignements 06.08.64.68.87 .
Vire Place du château Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 08 64 68 87 lebocageperche@zaclys.net
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English : Balade botanique commentée à Vire
Guided botanical walk in Vire
L’événement Balade botanique commentée à Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie