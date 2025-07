Balade botanique contée sur le serpent d’or… La Chaise-Dieu

Balade botanique contée sur le serpent d’or… La Chaise-Dieu jeudi 24 juillet 2025.

Balade botanique contée sur le serpent d’or…

Sentier du Serpent d’or La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 10:00:00

fin : 2025-07-24 12:30:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-08-07

A la rencontre des plantes sur le plateau de La Chaise-Dieu balade contée par Christian Grenouillet sur le chemin des bois les 24 juillet et 7 août à 10h sur réservation obligatoire

Sentier du Serpent d’or La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 31 70 33 fleurdecentaure@hotmail.com

English :

Meet the plants on the La Chaise-Dieu plateau: guided walk with Christian Grenouillet on the woodland path July 24 and August 7 at 10 a.m. Reservations required

German :

A la rencontre des plantes sur le plateau de La Chaise-Dieu: Spaziergang mit Erzählungen von Christian Grenouillet auf dem Waldweg am 24. Juli und 7. August um 10 Uhr (Reservierung erforderlich)

Italiano :

Alla scoperta delle piante dell’altopiano di La Chaise-Dieu: passeggiata guidata con Christian Grenouillet lungo il sentiero del bosco il 24 luglio e il 7 agosto alle ore 10. È indispensabile la prenotazione

Espanol :

Al encuentro de las plantas en la meseta de La Chaise-Dieu: paseo guiado con Christian Grenouillet por el sendero del bosque los días 24 de julio y 7 de agosto a las 10 h. Imprescindible reservar

L’événement Balade botanique contée sur le serpent d’or… La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay