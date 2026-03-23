Balade botanique Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Balade botanique

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Rendez-vous sur le parking de Boissy-Maugis pour partir à la découverte de la flore printanière, avec Rossana et Victorine.

Sur réservation par mail !

Pratique organisé par le Café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade botanique

L’événement Balade botanique Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT CdC Coeur du Perche