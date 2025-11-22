Balade botanique Maison de la Pierre sèche et du Causse Daglan

Balade botanique

Maison de la Pierre sèche et du Causse 33 rue de la République Daglan Dordogne

2025-11-22

2025-11-22

2025-11-22

Jean-Claude Martegoute, ancien professeur, botaniste passionné et auteur de plusieurs ouvrages, vous propose une balade botanique autour de Daglan.

Rendez-vous le samedi 22 novembre à 10h devant la Maison de la Pierre sèche à Daglan.

Au programme apprendre les critères de reconnaissance des arbres, arbrisseaux et de la flore des murets. Quels sont les noms populaires, leur traduction en occitan et leurs usages traditionnels ?

Un sujet qu’il maîtrise sur le bout de doigts et qu’il aime partager !

Gratuit Sur réservation 06 73 40 52 96 .

Maison de la Pierre sèche et du Causse 33 rue de la République Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 40 52 96

English : Balade botanique

Jean-Claude Martegoute, former teacher, enthusiastic botanist and author of several books, proposes a botanical walk around Daglan.

Rendezvous on Saturday November 22 at 10am in front of the Maison de la Pierre sèche in Daglan.

What are the criteria for recognizing trees and shrubs?

Jean-Claude Martegoute, ex insegnante, appassionato botanico e autore di diversi libri, vi invita a una passeggiata botanica nei dintorni di Daglan.

Appuntamento sabato 22 novembre alle 10 davanti alla Maison de la Pierre sèche di Daglan.

Quali sono i criteri di riconoscimento di alberi e arbusti?

Jean-Claude Martegoute, antiguo profesor, botánico entusiasta y autor de varios libros, le invita a un paseo botánico por los alrededores de Daglan.

Cita el sábado 22 de noviembre a las 10 de la mañana delante de la Maison de la Pierre sèche de Daglan.

¿Cuáles son los criterios para reconocer árboles y arbustos?

L’événement Balade botanique Daglan a été mis à jour le 2025-11-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne