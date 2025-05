Balade botanique dans l’espace naturel sensible d’Arxiloa – Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz, 4 juin 2025 10:00, Saint-Jean-de-Luz.

Pyrénées-Atlantiques

Balade botanique dans l’espace naturel sensible d’Arxiloa Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 10:00:00

fin : 2025-06-04 12:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Remarquable par ses falaises et ses landes littorales, l’Espace naturel sensible des falaises d’Arxiloa offre une mosaïque de paysages. Au cours de cette visite commentée à 2 voix avec des botanistes du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique et du Jardin botanique littoral, nous décrypterons les paysages littoraux, leur évolution au fil du temps et les spécificités de la flore sauvage qui les composent. .

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr

English : Balade botanique dans l’espace naturel sensible d’Arxiloa

German : Balade botanique dans l’espace naturel sensible d’Arxiloa

Italiano :

Espanol : Balade botanique dans l’espace naturel sensible d’Arxiloa

L’événement Balade botanique dans l’espace naturel sensible d’Arxiloa Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme Pays Basque