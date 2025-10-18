BALADE BOTANIQUE D’AUTOMNE Florensac

14 Rue du Pouilhes Florensac Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Découverte de la flore automnale avec un guide ONF

RDV 9H à la médiathèque pour organiser un covoiturage jusqu’au lieu de balade, L’étendoir aux fées à Castelnau de Guers avec le guide ONF Jean-Yves Martel.

Café et apéritif convivial offert au retour

Tout public .

14 Rue du Pouilhes Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 39 89 62 mediatheque@ville-florensac.fr

English :

Discovery of the fauna and flora around Florensac

German :

Entdeckung der Fauna und Flora rund um Florensac

Italiano :

Scoprire la flora autunnale con una guida ONF

Espanol :

Descubrimiento de la fauna y flora de los alrededores de Florensac

