BALADE BOTANIQUE D’AUTOMNE Florensac
BALADE BOTANIQUE D’AUTOMNE Florensac samedi 18 octobre 2025.
BALADE BOTANIQUE D’AUTOMNE
14 Rue du Pouilhes Florensac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Découverte de la flore automnale avec un guide ONF
Samedi 18 Octobre Balade Botanique d’Automne
RDV 9H à la médiathèque pour organiser un covoiturage jusqu’au lieu de balade, L’étendoir aux fées à Castelnau de Guers avec le guide ONF Jean-Yves Martel.
Café et apéritif convivial offert au retour
Tout public .
14 Rue du Pouilhes Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 39 89 62 mediatheque@ville-florensac.fr
English :
Discovery of the fauna and flora around Florensac
German :
Entdeckung der Fauna und Flora rund um Florensac
Italiano :
Scoprire la flora autunnale con una guida ONF
Espanol :
Descubrimiento de la fauna y flora de los alrededores de Florensac
L’événement BALADE BOTANIQUE D’AUTOMNE Florensac a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE