Informations pratiques

Saint-Jean-de-la-Motte

Balade botanique d’automne

Antenne de Mayet Saint-Jean-de-la-Motte Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 10:00:00

fin : 2026-09-21 12:30:00

Date(s) :

2026-09-21

Balade botanique d’automne (3 à 4km) pour reconnaître les arbres, découvrir leurs fonctionnements et leurs bienfaits sur notre santé

Nous cheminerons dans la forêt de Bercé pour aller à la rencontre des arbres qui s’y trouvent ; comment les reconnaître, quelle est leur place dans l’écosystème et quels sont leurs bienfaits sur notre santé.

Ceux qui veulent prolonger ce moment peuvent apporter leur pique-nique pour déjeuner ensemble.

Apporter : chaussures et vêtements adaptés à la météo, de quoi prendre des notes.

La sortie ne sera pas annulée en cas de pluie, l’odeur de l’humus n’en sera que meilleur ;)

Réservation obligatoire à aupresdemesarbres@protonmail.com ou 07 45 11 62 18.

Tout public – participation libre.

RDV au parking du pylône de Mayet (émetteur TNT Le Mans)

coordonnées GPS : 47.767340, 0.324403 .

Antenne de Mayet Saint-Jean-de-la-Motte 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 7 45 11 62 18 aupresdemesarbres@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fall botanical walk (3 %E0 4 km) to identify trees, learn how they work, and discover their health benefits

L’événement Balade botanique d’automne Saint-Jean-de-la-Motte a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT72