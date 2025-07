Balade botanique découverte Parking Saint-Émiland

Parking ENS du Pont du Roi Saint-Émiland Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-07-23 16:00:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Le CPIE vous propose une balade botanique sur le site Natura 2000 « Retenue du Pont du Roi et Vallon de Canada ». En suivant le sentier aménagé, découverte de la végétation riche du site, initiation à la botanique, astuces pour la reconnaissance de plantes, identification des arbres…

L’animatrice du CPIE attend petits et grands pour une immersion pleine nature ! Prenez de bonnes chaussures, votre curiosité et votre bonne humeur pour cette balade commentée spécifique sur la flore. Adaptée aux petits et grands, jeux pour les enfants.

Venez nombreux ! .

Parking ENS du Pont du Roi Saint-Émiland 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

