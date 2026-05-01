Balade botanique découvrir les orchidées Saint-Cybranet
Balade botanique découvrir les orchidées Saint-Cybranet samedi 9 mai 2026.
Saint-Cybranet
Balade botanique découvrir les orchidées
1398 Route de la Vallée du Céou Saint-Cybranet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Rv à 10 h au parking du magasin bio de Saint Cybranet 1398 Route de la vallée du Céou à Saint Cybranet pour découvrir les Orchidées du Périgord.
Contact et réservation Terre en Vert 06 43 20 60 78 ou belvesnature@gmail.com.
5 € adhésion 3 € gratuit pour les enfants. .
1398 Route de la Vallée du Céou Saint-Cybranet 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 20 60 78
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English : Balade botanique découvrir les orchidées
Jean-Claude Martegoute, former teacher, enthusiastic botanist and author of several books, proposes a botanical walk around Daglan.
Rendezvous on Saturday November 22 at 10am in front of the Maison de la Pierre sèche in Daglan.
What are the criteria for recognizing trees and shrubs?
L’événement Balade botanique découvrir les orchidées Saint-Cybranet a été mis à jour le 2026-05-02 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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