Balade botanique dessinée une forêt miniature les mousses du Mont Beuvray à Bibracte Site archéologique de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

Balade botanique dessinée une forêt miniature les mousses du Mont Beuvray à Bibracte

Site archéologique de Bibracte D274 Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-07 17:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Balade botanique dessinée Une forêt miniature, les mousses sur le mont-Beuvray

Avec Françoise Beaudoin, naturaliste SHNA et Clémence Wach, dessinatrice. .

Site archéologique de Bibracte D274 Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade botanique dessinée une forêt miniature les mousses du Mont Beuvray à Bibracte

L’événement Balade botanique dessinée une forêt miniature les mousses du Mont Beuvray à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II