Balade botanique dessinée une forêt miniature les mousses du Mont Beuvray à Bibracte Site archéologique de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray
Balade botanique dessinée une forêt miniature les mousses du Mont Beuvray à Bibracte Site archéologique de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray mardi 7 avril 2026.
Balade botanique dessinée une forêt miniature les mousses du Mont Beuvray à Bibracte
Site archéologique de Bibracte D274 Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:00:00
fin : 2026-04-07 17:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Balade botanique dessinée Une forêt miniature, les mousses sur le mont-Beuvray
Avec Françoise Beaudoin, naturaliste SHNA et Clémence Wach, dessinatrice. .
Site archéologique de Bibracte D274 Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr
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L’événement Balade botanique dessinée une forêt miniature les mousses du Mont Beuvray à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II