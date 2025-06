BALADE BOTANIQUE – MJC DOLE Dole 21 juin 2025 10:00

Jura

BALADE BOTANIQUE MJC DOLE 9 Rue Sombardier Dole Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 12:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Balade botanique au départ de la MJC animée par Bénédicte Rivet

Changer notre regard sur les « mauvaises herbes » et la « propreté » en ville et prendre conscience de la beauté et de l’intérêt des plantes sauvages .

MJC DOLE 9 Rue Sombardier

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com

English : BALADE BOTANIQUE

German : BALADE BOTANIQUE

Italiano :

Espanol :

L’événement BALADE BOTANIQUE Dole a été mis à jour le 2025-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE