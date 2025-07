Balade botanique du mercredi à Maisoncelles la Jourdan Maisoncelles la Jourdan Vire Normandie

Balade botanique du mercredi à Maisoncelles la Jourdan Maisoncelles la Jourdan Vire Normandie mercredi 30 juillet 2025.

Balade botanique du mercredi à Maisoncelles la Jourdan

Maisoncelles la Jourdan Le Bourg Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 14:30:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Le Bocage perché propose des balades commentées les mercredis de juillet août, ce mercredi « les arbres, un autre rapport au temps ». Durée 2h30 renseignements auprès du Bocage Perché.

Le Bocage perché propose des balades commentées les mercredis de juillet août, ce mercredi « les arbres, un autre rapport au temps ». Durée 2h30 renseignements auprès du Bocage Perché. .

Maisoncelles la Jourdan Le Bourg Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 08 64 68 87 lebocageperche@zaclys.net

English : Balade botanique du mercredi à Maisoncelles la Jourdan

Le Bocage Perché offers guided walks on Wednesdays in July and August, this Wednesday: « Trees, a different relationship with time ». Duration: 2h30 information from Bocage Perché.

German : Balade botanique du mercredi à Maisoncelles la Jourdan

Das Bocage Perché bietet im Juli und August mittwochs kommentierte Spaziergänge an. Diesen Mittwoch: « Die Bäume, ein anderes Verhältnis zur Zeit ». Dauer: 2,5 Stunden Informationen beim Bocage Perché.

Italiano :

Il mercoledì di luglio e agosto, il Bocage Perché propone passeggiate guidate. Questo mercoledì: « Alberi, un rapporto diverso con il tempo ». Durata: 2h30 informazioni disponibili presso il Bocage Perché.

Espanol :

Le Bocage Perché propone paseos guiados los miércoles de julio y agosto. Este miércoles: « Los árboles, una relación diferente con el tiempo ». Duración: 2h30 información disponible en Bocage Perché.

L’événement Balade botanique du mercredi à Maisoncelles la Jourdan Vire Normandie a été mis à jour le 2025-07-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie