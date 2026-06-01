Balade botanique du parc du Vignaou : visite guidée, Parc du Vignaou, Lagardelle-sur-Lèze
Balade botanique du parc du Vignaou : visite guidée, Parc du Vignaou, Lagardelle-sur-Lèze samedi 6 juin 2026.
Balade botanique du parc du Vignaou : visite guidée 6 et 7 juin Parc du Vignaou Haute-Garonne
Sur réservation avant le 5 juin.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Profitez d’une visite guidée pour découvrir la flore de ce parc aux arbres remarquables et centenaires.
Parc du Vignaou 3 rue du Château, 31870 Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 28 71 [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.50.28.71 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@ccba31.fr »}] Les amoureux des plantes et du jardinage adoreront observer les différentes essences présentes dans le parc, dont certains arbres sont plus que centenaires ! Vous découvrirez comment une forêt continentale peut fonctionner à l’état naturel, et voyagerez également avec d’autres variétés sélectionnées pour aménager un parc d’agrément.
Profitez d’une visite guidée pour découvrir la flore de ce parc aux arbres remarquables et centenaires.
©OTI Bassin Auterivain
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