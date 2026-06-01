Balade botanique et breuvage sauvage, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

Balade botanique et breuvage sauvage Dimanche 7 juin, 14h00, 16h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie

Tout public à partir de 8 ans.

Nombre de place limité, réservation obligatoire auprès du service des publics

04 79 68 58 45 // publics.musees@mairie-chambery.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Avec Muriel Lallée, formatrice plantes sauvages comestibles et médicinales, éducatrice à l’environnement

Se désaltérer l’été avec les plantes sauvages qui nous entourent, c’est possible et délicieux ! Partez à la rencontre des plantes sauvages du jardin des Charmettes à utiliser dans nos boissons. Découvrez leurs vertus, leurs saveurs, apprenez comment les cueillir pour préserver l’écosystème, puis préparez collectivement une boisson sauvage et dégustez un verre de l’amitié !

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 Chemin des charmettes, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479333944 http://www.chambery.fr/302-les-charmettes.htm Parking.

Avec Muriel Lallée, formatrice plantes sauvages comestibles et médicinales, éducatrice à l’environnement

© Marion Bosa