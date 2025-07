Balade botanique et géologique autour de la montagne de St-Pancrace Education Environnement Beaufort-sur-Gervanne

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Bernard Moulin, géologue et Matthieu Bidat, botaniste, nous convient à une balade originale entre Gigors et la montagne de St-Pancrace, à la découverte des relations multiples entre géologie, flore et paysage.

Education Environnement Association Lysandra Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 32 34 contact@assolysandra.org

English :

Geologist Bernard Moulin and botanist Matthieu Bidat invite us on an original walk between Gigors and the St-Pancrace mountain, to discover the multiple relationships between geology, flora and landscape.

German :

Der Geologe Bernard Moulin und der Botaniker Matthieu Bidat laden uns zu einem originellen Spaziergang zwischen Gigors und dem Berg St-Pancrace ein, um die vielfältigen Beziehungen zwischen Geologie, Flora und Landschaft zu entdecken.

Italiano :

Il geologo Bernard Moulin e il botanico Matthieu Bidat vi invitano a un’originale passeggiata tra Gigors e la Montagne de St-Pancrace, per scoprire le molteplici relazioni tra geologia, flora e paesaggio.

Espanol :

El geólogo Bernard Moulin y el botánico Matthieu Bidat le invitan a un original paseo entre Gigors y la Montaña de St-Pancrace, para descubrir las múltiples relaciones entre geología, flora y paisaje.

