Balade botanique et minérale au Chêne des Anglais Serre Symbiose Nantes

Balade botanique et minérale au Chêne des Anglais Serre Symbiose Nantes mercredi 16 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-16 15:00 – 16:00

Gratuit : oui gratuit Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Qu’est-ce qui se cache sous nos pieds ? Et au dessus de nos têtes ? L’association ECOS vous invite à un après-midi ludique pour redécouvrir le quartier du Chêne des Anglais, de son sous-sol rocheux au feuillage de ses arbres

Serre Symbiose Nantes 76620

0253782238