Balade botanique et poétique au crépuscule (Murs à Pêches, Montreuil), Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France, Montreuil

Balade botanique et poétique au crépuscule (Murs à Pêches, Montreuil) Mardi 14 avril, 21h30 Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France Seine-Saint-Denis

Tarifs : Adulte 15€ ; Enfant 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T21:30:00+02:00 – 2026-04-14T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-14T21:30:00+02:00 – 2026-04-14T23:00:00+02:00

Pour vous délasser de votre journée, je vous emmènerai découvrir un lieu magique aux portes de Paris ! Mieux qu’un parc, plus atypique qu’une forêt, isolé du monde… nous découvrirons ensemble Les Murs à Pêches de Montreuil, un site patrimonial remarquable où il ferait bon installer sa roulotte… Y poussent quantité de plantes sauvages et de poèmes…

Au programme ?

– des plantes différentes, encore !

– la découverte des Murs à Pêches, un endroit pas comme les autres

– Les règles de cueillette et quelques notions botaniques, pour faire un pas vers la cueillette autonome

– Les clefs pour reconnaître les plantes et éviter les confusions

– Des idées de recettes et des infos sur les vertus réputées des plantes présentées

– Une dégustation de saison, concoctée par ses soins

– … et… parce que la connaissance doit toujours être brodée de rêve… attendez-vous à traverser des bulles poétiques et à entendre quelques poèmes en fonction des lieux où nous passerons…

Infos pratiques

mercredi 15 Avril 2026, 19h-20h30

RDV à l’entrée de l’impasse Gobetue, à Montreuil (Métro le plus proche : ligne 9, mairie de Montreuil. Sinon, en bus, à pieds, à vélo :-)).

Jauge limitée : réservation nécessaire

Durée : 1h30

Activité organisée par Flora – Ethnobotaniste/animatrice

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-et-poetique-au-crepuscule-murs-a-peches-montreuil-8544

Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-et-poetique-au-crepuscule-murs-a-peches-montreuil-8544 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-et-poetique-au-crepuscule-murs-a-peches-montreuil-8544 »}]

Un écrin de verdure florissant ! Nature Sortie nature