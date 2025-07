Balade botanique familiale Place des Arcades Buis-les-Baronnies

Balade botanique familiale Place des Arcades Buis-les-Baronnies dimanche 13 juillet 2025.

Balade botanique familiale

Place des Arcades Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 09:30:00

fin : 2025-07-13 11:30:00

Date(s) :

2025-07-13

Jeunes pousses », balade familiale à destination des enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. Partez à la rencontre des plantes et du dessin d’observation.

.

Place des Arcades Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 41 75 67 fetedutilleul@gmail.com

English :

Jeunes pousses », a family outing for children aged 6 and over, accompanied by an adult. Learn about plants and observation drawing.

German :

Jeunes pousses », Familienspaziergang für Kinder ab 6 Jahren, die von einem Erwachsenen begleitet werden. Machen Sie sich auf den Weg, um Pflanzen und das Zeichnen von Beobachtungen kennenzulernen.

Italiano :

Jeunes pousses », una passeggiata in famiglia per bambini dai 6 anni in su, accompagnati da un adulto. Imparano a conoscere le piante e il disegno di osservazione.

Espanol :

Jeunes pousses », un paseo familiar para niños a partir de 6 años, acompañados de un adulto. Aprende sobre las plantas y el dibujo de observación.

L’événement Balade botanique familiale Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale