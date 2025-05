Balade botanique Flore des prairies et son intérêt pour l’élevage – Saint-Brisson, 24 mai 2025 14:00, Saint-Brisson.

Dans le cadre de la Journée mondiale des prairies naturelles, des balades botaniques sont organisées le 24 mai 2025 à la Maison du Parc à Saint-Brisson (58).

3 départs possibles à 14h, 15h et 16h (durée de la balade 50min).

Gratuite et adaptée au grand public.

Quelles plantes trouve-t-on principalement dans nos prairies naturelles ? Pourquoi ces dernières sont-elles importantes pour l’agriculture, l’environnement et l’écologie ? Quels liens existent entre les produits locaux animaux et les prairies naturelles ?

Renseignements et inscriptions contact@parcdumorvan.org et 03 86 78 79 57 .

Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

