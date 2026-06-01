Gouaux-de-Larboust

BALADE BOTANIQUE

GÎTE LOU GANCHO Gouaux-de-Larboust Haute-Garonne

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A la découverte des plantes médicinales de la vallée du Larboust

Guidés par Claire, herbaliste diplômée de l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales, vous découvrirez les plantes des Pyrénées et leurs usages traditionnels. 28 .

GÎTE LOU GANCHO Gouaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie contact@lougancho.fr

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English :

Discovering the medicinal plants of the Larboust Valley

L’événement BALADE BOTANIQUE Gouaux-de-Larboust a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE