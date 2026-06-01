BALADE BOTANIQUE Gouaux-de-Larboust
BALADE BOTANIQUE Gouaux-de-Larboust samedi 20 juin 2026.
Gouaux-de-Larboust
BALADE BOTANIQUE
GÎTE LOU GANCHO Gouaux-de-Larboust Haute-Garonne
Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A la découverte des plantes médicinales de la vallée du Larboust
Guidés par Claire, herbaliste diplômée de l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales, vous découvrirez les plantes des Pyrénées et leurs usages traditionnels. 28 .
GÎTE LOU GANCHO Gouaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie contact@lougancho.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovering the medicinal plants of the Larboust Valley
L’événement BALADE BOTANIQUE Gouaux-de-Larboust a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE