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BALADE BOTANIQUE Gouaux-de-Larboust

BALADE BOTANIQUE Gouaux-de-Larboust samedi 20 juin 2026.

Adresse : GÎTE LOU GANCHO

Ville : 31110 Gouaux-de-Larboust

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 28 28 28 Tarif réduit

Gouaux-de-Larboust

BALADE BOTANIQUE

GÎTE LOU GANCHO Gouaux-de-Larboust Haute-Garonne

Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

A la découverte des plantes médicinales de la vallée du Larboust
Guidés par Claire, herbaliste diplômée de l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales, vous découvrirez les plantes des Pyrénées et leurs usages traditionnels. 28  .

GÎTE LOU GANCHO Gouaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie   contact@lougancho.fr

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English :

Discovering the medicinal plants of the Larboust Valley

L’événement BALADE BOTANIQUE Gouaux-de-Larboust a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE