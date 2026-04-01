Gueberschwihr

Balade botanique

route de Saint-Marc Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Partez à la découverte des plantes sauvages avec Caroline, le long des vergers de Gueberschwihr. Identifiez leurs usages alimentaires et médicinaux, au fil des saisons. Balade accessible à tous, en petit groupe pour plus de convivialité.

Nichée au cœur du vignoble alsacien, Gueberschwihr recèle bien des trésors insoupçonnés… jusqu’à vos pieds !

Caroline vous invite à poser un autre regard sur ce village, le temps d’une promenade bucolique et éveillée. Au fil des sentiers les vergers, découvrez un large panel de plantes sauvages.

À chaque saison ses richesses apprenez à identifier les plantes de notre région, leurs usages alimentaires et médicinaux, et faites un pas de plus vers l’autonomie de cueillette. Un vrai trésor à portée de main !

La balade est accessible à tous, sans difficulté, et volontairement limitée en nombre de participants afin que chacun puisse en profiter pleinement et dans la convivialité. .

route de Saint-Marc Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Discover wild plants with Caroline, along the orchards of Gueberschwihr. Identify their food and medicinal uses, as the seasons change. Accessible to all, this walk is enjoyed in small groups.

L’événement Balade botanique Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach