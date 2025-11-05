Balade botanique Jardin Botanique Jardin Botanique Bordeaux

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T14:30:00 – 2025-11-05T16:30:00

Fin : 2025-11-05T14:30:00 – 2025-11-05T16:30:00

A travers une balade guidée, faites connaissance avec les plantes sauvages locales et leurs usages culinaires et médicinaux. Vous apprendrez à les cueillir, les préparer et les faire sécher pour qu’elles conservent toutes leurs vertus. Les échanges se termineront autour de recettes.

Jardin Botanique esplanade linné Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

Découvrez les plantes sauvages locales. maison jardinier

