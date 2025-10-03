Balade botanique Jardin des Barrières Maison du jardinier et de la nature en ville Bordeaux

Balade botanique Jardin des Barrières Maison du jardinier et de la nature en ville Bordeaux vendredi 3 octobre 2025.

Balade botanique Jardin des Barrières Vendredi 3 octobre, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Fin : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

A travers une balade guidée, faites connaissance avec les plantes sauvages locales et leurs usages culinaires et médicinaux. Vous apprendrez à les cueillir, les préparer et les faire sécher pour qu’elles conservent toutes leurs vertus. Les échanges se termineront autour de recettes.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Découvrez les plantes sauvages locales. maison jardinier

Freepik