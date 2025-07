BALADE BOTANIQUE « LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE » Bédarieux

BALADE BOTANIQUE « LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE »

Les bains d’avène Bédarieux Hérault

Promenade botanique sur le thème « Les arbres ont une histoire… » par Guy Chauvet de l’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons.

RDV à l’Espace Animations les muriers aux Bains d’Avène

Animation gratuite

English :

Botanical walk on the theme: « Trees have a history… » by Guy Chauvet of the Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons.

RDV at Espace Animations les muriers at Bains d’Avène

Animation gratuite

German :

Botanischer Spaziergang zum Thema: « Die Bäume haben eine Geschichte… » von Guy Chauvet von der Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons.

RDV am Espace Animations les muriers in Les Bains d’Avène

Kostenlose Animation

Italiano :

Passeggiata botanica sul tema: « Gli alberi hanno una storia… » a cura di Guy Chauvet dell’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons.

RDV presso l’Espace Animations les muriers ai Bains d’Avène

Evento gratuito

Espanol :

Paseo botánico sobre el tema: « Los árboles tienen una historia… » por Guy Chauvet de la Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons.

RDV en el Espace Animations les muriers en los Bains d’Avène

Evento gratuito

