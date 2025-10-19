Balade botanique Les bonnes « mauvaises » herbes Saint-Étienne-du-Grès
Balade botanique Les bonnes « mauvaises » herbes Saint-Étienne-du-Grès dimanche 19 octobre 2025.
Balade botanique Les bonnes « mauvaises » herbes
Dimanche 19 octobre 2025 de 9h30 à 12h.
Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Découverte des plantes médicinales et comestibles des Alpilles. Par Anne-Sophie, médecin naturaliste. Balade accessible aux marcheurs de niveau moyen. Phytopause –
Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
English :
Discovery of medicinal and edible plants of the Alpilles. By Anne-Sophie, naturalist doctor. Walk accessible to medium-level hikers. Phytopause –
German :
Entdeckung der Heil- und essbaren Pflanzen der Alpilles. Von Anne-Sophie, einer Naturärztin. Diese Wanderung ist für Wanderer mit mittlerem Niveau geeignet. Phytopause –
Italiano :
Scoprite le piante medicinali e commestibili delle Alpilles. A cura di Anne-Sophie, medico naturalista. Accessibile a camminatori di media capacità. La fitopausa –
Espanol :
Descubra las plantas medicinales y comestibles de los Alpilles. A cargo de Anne-Sophie, médico naturalista. Accesible a senderistas de nivel medio. Fitopausa –
