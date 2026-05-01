Balade Botanique Les Nouillers
Balade Botanique Les Nouillers samedi 30 mai 2026.
Les Nouillers
Balade Botanique
21 Grande Rue Les Nouillers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une balade botanique pour découvrir la flore à proximité des Nouillers.
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21 Grande Rue Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 50 48 40 lasoupeauxchails17@gmail.com
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English :
A botanical walk to discover the local flora around Les Nouillers.
L’événement Balade Botanique Les Nouillers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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