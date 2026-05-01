Les Nouillers

Balade Botanique

21 Grande Rue Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une balade botanique pour découvrir la flore à proximité des Nouillers.

.

21 Grande Rue Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 50 48 40 lasoupeauxchails17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A botanical walk to discover the local flora around Les Nouillers.

L’événement Balade Botanique Les Nouillers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge