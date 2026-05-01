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Balade Botanique Les Nouillers

Balade Botanique Les Nouillers samedi 30 mai 2026.

Adresse : 21 Grande Rue

Ville : 17380 Les Nouillers

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Les Nouillers

Balade Botanique

21 Grande Rue Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Une balade botanique pour découvrir la flore à proximité des Nouillers.
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21 Grande Rue Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 50 48 40  lasoupeauxchails17@gmail.com

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English :

A botanical walk to discover the local flora around Les Nouillers.

L’événement Balade Botanique Les Nouillers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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