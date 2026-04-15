Brenon

Balade botanique L’histoire des plantes du Haut-Var

Le Village Brenon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25 13:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Balade botanique immersion dans la nature autour des plantes sauvages, du terroir et de ceux qu’elles racontent.

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Le Village Brenon 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 84 81 68 lamartre.tourisme@cclgv.fr

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English : Botanical Walk: The History of Plants in the Haut-Var

Botanical Walk: An Immersion in Nature, Exploring Wild Plants, the Local Landscape, and the Stories They Tell.

L’événement Balade botanique L’histoire des plantes du Haut-Var Brenon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon