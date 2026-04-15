Balade botanique, Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France, Lyon

Balade botanique Dimanche 26 avril, 18h15 Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France Métropole de Lyon

Tarifs : Adultes & enfants 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:15:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:15:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00

Et si les « mauvaises herbes » n’existaient pas ? Derrière chaque touffe de verdure qui fend le bitume ou borde les allées du Parc de Gerland se cache un trésor de bienfaits et d’histoires.

Cette balade immersive vous invite à changer de regard sur la végétation spontanée de notre ville. Loin d’être de simples herbes folles, ces plantes sont de véritables alliées pour notre santé et nos assiettes.

Objectifs de la balade

Identifier les principales plantes sauvages urbaines (pissenlit, ortie, plantain, gaillet, etc.).

les principales plantes sauvages urbaines (pissenlit, ortie, plantain, gaillet, etc.). Apprendre à distinguer le comestible du toxique en toute sécurité.

à distinguer le comestible du toxique en toute sécurité. Découvrir les propriétés médicinales ancestrales de notre flore de proximité.

les propriétés médicinales ancestrales de notre flore de proximité. Sensibiliser à la biodiversité en milieu urbain.

Au programme : Éveil des sens

Lors de ce parcours facile et accessible à tous, nous mettrons vos sens en éveil :

La Vue : Apprendre à observer les détails (forme des feuilles, types de tiges). Le Toucher : Reconnaître les textures (douceur, rugosité, poils urticants). L’Odorat : Froisser les feuilles pour libérer des arômes surprenants. Le Goût : Évoquer les saveurs (amertume, piquant, notes citronnées) et partager des idées de recettes simples.

Le saviez-vous ? La plupart des plantes que nous piétinons au quotidien contiennent souvent plus de vitamines et de minéraux que les légumes cultivés en magasin !

Durée : 1h45

Activité organisée par Céline – Animatrice Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-8808

Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-8808 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-8808 »}]

A la découverte de la flore locale, banale mais incroyable ! A l’occasion des 48 h de l’agriculture urbaine. Nature Sortie nature