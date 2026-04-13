Balade botanique, Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France, Lyon
Balade botanique, Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France, Lyon dimanche 26 avril 2026.
Balade botanique Dimanche 26 avril, 18h15 Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France Métropole de Lyon
15 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T18:15:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T18:15:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00
Redécouvrons notre flore locale et reconsidérons les mauvaises herbes comme autant de plantes comestibles ou médicinales.
Lors d’une balade facile au sein du parc de Gerland, tous nos sens seront en éveil pour redécouvrir une végétation banale mais pourtant étonnante et géniale.
Durée : 1h45
Activité organisée par Céline – Animatrice Nature
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-8808
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A la découverte de la flore locale, banale mais incroyable ! A l’occasion des 48 h de l’agriculture urbaine. Nature Sortie nature
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