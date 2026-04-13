Balade botanique, Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France, Lyon

Balade botanique Dimanche 26 avril, 18h15 Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France Métropole de Lyon

15 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:15:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:15:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00

Redécouvrons notre flore locale et reconsidérons les mauvaises herbes comme autant de plantes comestibles ou médicinales.

Lors d’une balade facile au sein du parc de Gerland, tous nos sens seront en éveil pour redécouvrir une végétation banale mais pourtant étonnante et géniale.

Durée : 1h45

Activité organisée par Céline – Animatrice Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-8808

Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France Parc de Gerland, All. Pierre de Coubertin, 69007 Lyon, France Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-8808 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-8808 »}]

A la découverte de la flore locale, banale mais incroyable ! A l’occasion des 48 h de l’agriculture urbaine. Nature Sortie nature