Balade botanique Parc Monséjour Jardin Monséjour Bordeaux
Balade botanique Parc Monséjour Jardin Monséjour Bordeaux mercredi 19 novembre 2025.
Balade botanique Parc Monséjour Mercredi 19 novembre, 14h30 Jardin Monséjour Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T14:30:00 – 2025-11-19T16:30:00
Fin : 2025-11-19T14:30:00 – 2025-11-19T16:30:00
A travers une balade guidée, faites connaissance avec les plantes sauvages locales et leurs usages culinaires et médicinaux. Vous apprendrez à les cueillir, les préparer et les faire sécher pour qu’elles conservent toutes leurs vertus. Les échanges se termineront autour de recettes.
Jardin Monséjour Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]
Découvrez les plantes sauvages locales. maison jardinier
Freepik