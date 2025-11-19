Balade botanique Parc Monséjour Jardin Monséjour Bordeaux

Balade botanique Parc Monséjour Mercredi 19 novembre, 14h30 Jardin Monséjour Gironde

Gratuit, sur inscription

A travers une balade guidée, faites connaissance avec les plantes sauvages locales et leurs usages culinaires et médicinaux. Vous apprendrez à les cueillir, les préparer et les faire sécher pour qu’elles conservent toutes leurs vertus. Les échanges se termineront autour de recettes.

Jardin Monséjour Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine
Email: maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr
Téléphone: 05 56 43 28 90

Découvrez les plantes sauvages locales. maison jardinier

