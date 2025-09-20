Balade botanique : plantes sauvages comestibles et médicinales Ville de Grandfontaine Grandfontaine

Balade botanique : plantes sauvages comestibles et médicinales Samedi 20 septembre, 09h30 Ville de Grandfontaine European Collectivity of Alsace

Tarifs : Enfant -12 ans : 25 €, Adulte : 39 €. Chèques vacances acceptés (me contacter directement – paiement à l’avance nécessaire pour confirmer l’inscription). Durée : 2h30. Le lieu de rendez-vous sera envoyé par mail une fois la réservation effectuée.

Aude à la nature, artisane cueilleuse, transmet ses connaissances sur les plantes sauvages et leur cuisine végétale. Elle vous accompagne pour identifier avec certitude des plantes sauvages communes et comestibles. Vous aborderez chaque plante avec une approche sensorielle, vous permettant de les reconnaître facilement. Les principales confusions seront expliquées avec méthode et simplicité.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, l’atelier se poursuit par un atelier de cuisine végétale à base de plantes sauvages, repas et recettes compris (voir lien d’inscription ad hoc).

Activité organisée par Aude, animatrice et créatrice de recettes végétariennes et autonomes.

La commune de Grandfontaine, héritière lointaine de deux communautés de l'ancien comté de Salm et de l'abbaye de Senones — le village de Grandfontaine et la terre admodiée, ou ferme, des mines, fourneaux et forges de Framont —, et encore agrandie à la Belle Époque allemande par le glacis militaire prussien, se trouve aujourd'hui dans la région historique et culturelle d'Alsace (malgré une appartenance historique à la Lorraine). L'habitat prépondérant de la commune se situe sur le versant oriental du massif du Donon, dont le sommet culmine à plus de 1 000 m.

