Balade Botanique Plantes sauvages printanières en ville

Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Au cours d’une balade en ville à proximité de l’île d’Esch, Nicolas vous fera découvrir les plantes printanière que l’on peut rencontrer en ville.

Vous ne verrez plus les plantes de la même manière après.Tout public

15 .

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 41 26 62 balades.et.botanique@gmail.com

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English :

During a stroll through the city near the Ile d’Esch, Nicolas will show you the spring plants that can be found in the city.

You won’t see plants in the same way afterwards.

L’événement Balade Botanique Plantes sauvages printanières en ville Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-17 par OT PONT A MOUSSON