Balade botanique Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Balade botanique

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Balade suivie par un atelier cyanotype En compagnie d’une archéo-botaniste et d’une médiatrice culturelle de l’association Punctum’lab , associez balade, cueillette et procédé photographique le temps d’un après-midi.

À partir de 10 ans, sur inscription. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English : Balade botanique

L’événement Balade botanique Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS