Balade botanique Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Balade botanique Médiathèque l’Uni’Vert Scaër mercredi 22 avril 2026.
Balade botanique
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Balade suivie par un atelier cyanotype En compagnie d’une archéo-botaniste et d’une médiatrice culturelle de l’association Punctum’lab , associez balade, cueillette et procédé photographique le temps d’un après-midi.
À partir de 10 ans, sur inscription. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English : Balade botanique
L’événement Balade botanique Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS