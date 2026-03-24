BALADE BOTANIQUE SUR LE LITTORAL DE BOUZIGUES

Bouzigues Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-18

Découvrez les plantes du littoral, capables de s’adapter au vent, au sel et au sable.Au cours de cette balade guidée par une herboriste diplômée, vous apprendrez à les reconnaître, à comprendre leurs particularités botaniques, leurs usages anciens et médicinaux, ainsi que leurs secrets parfois oubliés.Entre mer et étang, partez à la rencontre de plantes comestibles, d’histoires et de légendes liées au monde végétal.Accessible à tous aucun prérequisMarche facile, ponctuée de temps d’observationPrix de lancement de 10€ par personneOffert pour les moins de 12 ans.Réservation obligatoire au 0768044197 (places limitées) .

Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 7 68 04 41 97 alexiapeltriaux88@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BALADE BOTANIQUE SUR LE LITTORAL DE BOUZIGUES Bouzigues a été mis à jour le 2026-03-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE