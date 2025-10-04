BALADE BOTANIQUE SUR LES BORDS DE LA NESTE AVENTIGNAN- Depart du lac Aventignan
BALADE BOTANIQUE SUR LES BORDS DE LA NESTE AVENTIGNAN- Depart du lac Aventignan samedi 4 octobre 2025.
BALADE BOTANIQUE SUR LES BORDS DE LA NESTE
AVENTIGNAN- Depart du lac AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Découvrez la richesse floristique de ce site Naura 2000, à travers l’observation des différents milieux naturels riverains et leurs fonctionnements .
Gratuit et sur réservation .
Renseignements
AREMIP 05 61 95 49 60 / AREMIP2@GMAIL.COM
AVENTIGNAN- Depart du lac AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 95 49 60 AREMIP2@GMAIL.COM
English :
Discover the floristic wealth of this Naura 2000 site, by observing the various riparian natural environments and their functions.
Free of charge and on reservation .
For further information, please contact
AREMIP 05 61 95 49 60 / AREMIP2@GMAIL.COM
German :
Entdecken Sie den floristischen Reichtum dieses Naura 2000-Gebiets, indem Sie die verschiedenen natürlichen Lebensräume am Flussufer und ihre Funktionsweise beobachten.
Kostenlos und mit Reservierung .
Informationen:
AREMIP: 05 61 95 49 60 / AREMIP2@GMAIL.COM
Italiano :
Scoprite la ricchezza della flora di questo sito Naura 2000, osservando i diversi ambienti naturali ripariali e il loro funzionamento.
Gratuito, su prenotazione.
Per ulteriori informazioni, contattare
AREMIP: 05 61 95 49 60 / AREMIP2@GMAIL.COM
Espanol :
Descubra la riqueza de la flora de este lugar Naura 2000, observando los diferentes medios naturales ribereños y su funcionamiento.
Gratuito, previa reserva.
Para más información, póngase en contacto con
AREMIP: 05 61 95 49 60 / AREMIP2@GMAIL.COM
