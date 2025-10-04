BALADE BOTANIQUE SUR LES BORDS DE LA NESTE AVENTIGNAN- Depart du lac Aventignan

BALADE BOTANIQUE SUR LES BORDS DE LA NESTE AVENTIGNAN- Depart du lac Aventignan samedi 4 octobre 2025.

BALADE BOTANIQUE SUR LES BORDS DE LA NESTE

AVENTIGNAN- Depart du lac AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Découvrez la richesse floristique de ce site Naura 2000, à travers l’observation des différents milieux naturels riverains et leurs fonctionnements .

Gratuit et sur réservation .

Renseignements

AREMIP 05 61 95 49 60 / AREMIP2@GMAIL.COM

.

AVENTIGNAN- Depart du lac AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 95 49 60 AREMIP2@GMAIL.COM

English :

Discover the floristic wealth of this Naura 2000 site, by observing the various riparian natural environments and their functions.

Free of charge and on reservation .

For further information, please contact

AREMIP 05 61 95 49 60 / AREMIP2@GMAIL.COM

German :

Entdecken Sie den floristischen Reichtum dieses Naura 2000-Gebiets, indem Sie die verschiedenen natürlichen Lebensräume am Flussufer und ihre Funktionsweise beobachten.

Kostenlos und mit Reservierung .

Informationen:

AREMIP: 05 61 95 49 60 / AREMIP2@GMAIL.COM

Italiano :

Scoprite la ricchezza della flora di questo sito Naura 2000, osservando i diversi ambienti naturali ripariali e il loro funzionamento.

Gratuito, su prenotazione.

Per ulteriori informazioni, contattare

AREMIP: 05 61 95 49 60 / AREMIP2@GMAIL.COM

Espanol :

Descubra la riqueza de la flora de este lugar Naura 2000, observando los diferentes medios naturales ribereños y su funcionamiento.

Gratuito, previa reserva.

Para más información, póngase en contacto con

AREMIP: 05 61 95 49 60 / AREMIP2@GMAIL.COM

L’événement BALADE BOTANIQUE SUR LES BORDS DE LA NESTE Aventignan a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65