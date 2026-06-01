Balade botanique théâtralisée, Jardins de la Fontaine, Nîmes

Balade botanique théâtralisée Dimanche 7 juin, 14h00, 17h00 Jardins de la Fontaine Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Arbres » est une balade botanique théâtralisée, poétique et burlesque, menée par trois personnages masqués. Inspiré des recherches du botaniste Francis Hallé, ce spectacle invite les visiteurs à porter un nouveau regard sur les arbres et le monde végétal.

Au fil d’une déambulation mêlant humour, poésie et découvertes scientifiques, les comédiens entraînent le public à la (re)découverte des arbres des Jardins de la Fontaine, révélant leur beauté, leur singularité et les liens subtils qu’ils entretiennent avec notre imaginaire.

Rendez-vous devant le temple de Diane.

Spectacle proposé par la compagnie Gaïa.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.

« Arbres » est une balade botanique théâtralisée, poétique et burlesque, menée par trois personnages masqués. Inspiré des recherches du botaniste Francis Hallé, ce spectacle invite les visiteurs à un…

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