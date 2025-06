BALADE & BRUNCH VIGNERON Saint-Jean-de-Minervois 4 juillet 2025 07:00

BALADE & BRUNCH VIGNERON
Saint-Jean-de-Minervois

Venez fêter les 70 ans de la cave de St Jean de Minervois lors d’une balade matinale guidée par les vignerons, à travers vignes et garrigue. Une immersion authentique dans le terroir suivie d’un brunch convivial, entre muscat, produits locaux et paysages à couper le souffle. .

CAVE COOPERATIVE

Saint-Jean-de-Minervois 34360 Hérault Occitanie

English :

A gourmet and festive stroll through the vineyards to celebrate the 70th anniversary of the winery, a blend of terroir, passion and Muscat.

German :

Gourmet- und Festspaziergang durch die Weinberge zur Feier des 70-jährigen Bestehens des Weinkellers, zwischen Terroir, Leidenschaft und Muscat.

Italiano :

Una passeggiata gastronomica e festosa tra i vigneti per celebrare il 70° anniversario della cantina, un mix di terroir, passione e moscato.

Espanol :

Un paseo gastronómico y festivo por los viñedos para celebrar el 70 aniversario de la bodega, mezcla de terruño, pasión y moscatel.

