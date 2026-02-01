Balade bucolique au Bois d’Anga Dolus-d’Oléron

Balade bucolique au Bois d’Anga

Le Marais aux Oiseaux Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

À l’occasion des journées mondiales des Zones humides, le temps d’une sortie, rejoignez nous au Marais Camus (commune de Saint-Pierre d’Oléron) pour une balade au cœur de la zone humide.

Le Marais aux Oiseaux Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 37 54 maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr

English :

To mark World Wetlands Day, join us for an outing to the Marais Camus (commune of Saint-Pierre d’Oléron) for a walk through the heart of the wetlands.

