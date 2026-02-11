Balade bucolique en barque

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-18

Embarquez pour une balade magique en barque sur le marais tourbier !

Glissez entre nénuphars et étangs paisibles, découvrez un écosystème fragile et fascinant. Votre guide vous révélera les secrets des plantes et des habitats où vivent des espèces rares. Une immersion unique, entre sérénité et émerveillement, pour explorer un monde insoupçonné où la nature règne en maître.

Sortie ouverte à tous, pas de tenue particulière. chien non autorisé, visite uniquement en français, non accessible PMR.

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 86 93 tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

Embark on a magical boat ride through the marshes!

Glide between water lilies and peaceful ponds, discovering a fragile and fascinating ecosystem. Your guide will reveal the secrets of the plants and habitats where rare species live. A unique immersion in serenity and wonder, exploring an unsuspected world where nature reigns supreme.

Open to all, no special clothing required. Dogs not allowed, tour in French only, no PRM access.

L’événement Balade bucolique en barque Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2021-02-17 par OT DE LA BAIE DE SOMME