Balade buissonnière Parc de Cazalet Pessac dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. Ouverture des réservations le 28 août 2025.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Balade ludique interactive

Réveillez l’histoire d’un des plus anciens domaines de Pessac : Cazalet ! Un rendez-vous ludique et participatif au cœur d’un site revisité. Petits et grands bienvenus.

Rendez-vous : sur le parvis du château de Cazalet

Parc de Cazalet 28 avenue Pierre Castaing, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}]

© S. Monserant