Balade calèche et saveurs Route du Sel Barst

Barst

Balade calèche et saveurs

Route du Sel Ferme GAEC Pierre Barst Moselle

Tarif : – – EUR

37.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20 19:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Balade en calèche dans et autour de Barst, suivie d’une dégustation de produits locaux (planche lorraine). Sur inscription auprès de l’Office de tourisme, places limitées.Tout public

37.5 .

Route du Sel Ferme GAEC Pierre Barst 57450 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

Horse-drawn carriage ride in and around Barst, followed by a tasting of local products (planche lorraine). Please register with the Tourist Office, places are limited.

L’événement Balade calèche et saveurs Barst a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH