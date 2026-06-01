Balade calèche et saveurs Route du Sel Barst
Balade calèche et saveurs Route du Sel Barst samedi 20 juin 2026.
Barst
Balade calèche et saveurs
Route du Sel Ferme GAEC Pierre Barst Moselle
Tarif : – – EUR
37.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20 19:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Balade en calèche dans et autour de Barst, suivie d’une dégustation de produits locaux (planche lorraine). Sur inscription auprès de l’Office de tourisme, places limitées.Tout public
37.5 .
Route du Sel Ferme GAEC Pierre Barst 57450 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr
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English :
Horse-drawn carriage ride in and around Barst, followed by a tasting of local products (planche lorraine). Please register with the Tourist Office, places are limited.
L’événement Balade calèche et saveurs Barst a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH