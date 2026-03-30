Balade Canine

Lac de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Promenade, parcours et conseils, en compagnie de l’éducateur canin Cynoplanet.

Rendez-vous au lac de Coulon avec des chiens sociables.

Promenade, parcours et conseils, en compagnie de l’éducateur canin Cynoplanet.

Rendez-vous au lac de Coulon avec des chiens sociables. .

Lac de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Balade Canine

Walks, courses and advice, in the company of dog trainer Cynoplanet.

Meet at Lac de Coulon with sociable dogs.

L’événement Balade Canine Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coeur de Bastides