Balade Canoë sur l’aber Ildut Plouarzel

Cale de Kerglonou Plouarzel Finistère
Début : 2025-10-30 09:30:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
2025-10-30
Embarquons en canoë canadien pour partir à la découverte de l’Aber Ildut. Suivons le courant qui rentre dans les terres. Poussé par la marée laissons-nous porter à la découverte de cet écrin de verdure tous les sens en éveil. La faune et la flore se dévoile au rythme de nos pagaies, petit à petit la civilisation s’éloigne et l’eau se mêle aux histoires racontées pour une balade unique en son genre. Peut-être apercevrons-nous Morban, ou se dessinera-t-il devant nous dans la forme d’un rocher, d’un arbre… .
Cale de Kerglonou Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80
