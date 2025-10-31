Balade canoë sur l’aber Ildut Plouarzel

Balade canoë sur l’aber Ildut Plouarzel vendredi 31 octobre 2025.

Balade canoë sur l’aber Ildut

Cale de Kerglonou Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-10-31 13:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Embarquons en canoë canadien pour partir à la découverte de l’aber Ildut. Suivons le courant qui rentre dans les terres. Poussé par la marée laissons-nous porter à la découverte de cet écrin de verdure tous les sens en éveil. La faune et la flore se dévoilent au rythme de nos pagaies, petit à petit la civilisation s’éloigne et l’eau se mêle aux histoires racontées pour une balade unique en son genre.

Peut-être apercevrons-nous Morban, ou se dessinera-t-il devant nous dans la forme d’un rocher, d’un arbre… .

Cale de Kerglonou Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

L’événement Balade canoë sur l’aber Ildut Plouarzel a été mis à jour le 2025-09-19 par OT IROISE BRETAGNE